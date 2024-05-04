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Непомнящий: почему в "Пари НН" выбрали именно Илича, а не кого-то другого?

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Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о назначении на должность наставника "Пари НН" сербского специалиста Саши Илича.
Фото: РИА Новости
- Я, честно говоря, не знаю, почему его пригласили, я никогда не был в роли работодателя и мне сложно сказать, по каким критериям отбирают специалиста в свои клубы. Для меня это всегда вопрос без ответа. Работать одинаково трудно везде и в "сборной водокачки" и в команде-лидере чемпионата. А вот качества, которые проявляет тренер и почему его выбирают, это для меня не понятно. Почему выбрали именно его, а не кого-то другого? - передаёт слова Непомнящего Metaratings.ru.

Сегодня утром было официально объявлено о назначении на должность главного тренера "Пари Нижнего Новгорода" 46-летнего сербского экс-наставника греческого "Атромитоса" Саши Илича. Ранее в своей карьере Илич тренировал также софийский ЦСКА, сербские "Чукарички" и юношеские сборные Сербии.

Предыдущим наставником "Пари НН" был 54-летний российский тренер Сергей Юран, с которым после успешной осенней части сезона весной волжане набрали 4 очка в 8 матчах и потерпели 6 поражений подряд, пропустив в эти 6 играх 21 гол.

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