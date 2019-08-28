Александр Гацкан вернулся в общую группу "Крыльев Советов", Дмитрий Комбаров занимается индивидуально

Сегодня игроки "Крыльев Советов" провели очередную тренировку в рамках подготовки к матчу с "Динамо", который состоится в пятницу, 30 августа, в Самаре.

фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"