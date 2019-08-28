Занятие проходило на натуральном поле клубной базы и продолжалось около полутора часов. Тренировка включала в себя разминку, игру в квадраты и двусторонку.
К игре с "Динамо" готовятся все игроки, за исключением Тараса Бурлака, который проходит восстановление после повреждения. В общую группу вернулся Денис Якуба, прошедший полную реабилитацию после травмы. Также к тренировкам с командой приступил Геннадий Киселёв, восстановившийся после болезни. Александр Гацкан, пропустивший матч со "Спартаком" из-за повреждения, сейчас занимается в общей группе. Защитник "Крыльев" Владимир Полуяхтов в игре со "Спартаком" получил перелом носа, но полноценно готовится к поединку с "Динамо". Дмитрий Комбаров пока занимается по индивидуальной программе, информирует официальный сайт самарской команды.
Александр Гацкан вернулся в общую группу "Крыльев Советов", Дмитрий Комбаров занимается индивидуально
Сегодня игроки "Крыльев Советов" провели очередную тренировку в рамках подготовки к матчу с "Динамо", который состоится в пятницу, 30 августа, в Самаре.
фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"
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