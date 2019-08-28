"У меня был выбор между "Сатурном" и "Панатинаикосом". Но я не очень хотел ехать в Грецию, так как, во-первых, не люблю жару. Во-вторых, русский менталитет мне ближе, чем греческий. Всё-таки я учил в школе русский язык. Понимал, что он мне поможет быстрее влиться в коллектив.
Условия поначалу были спартанскими, ведь я жил ещё на старой базе. Но осознавал, что еду в Россию работать, а не отдыхать. Полностью сосредоточился на футболе, поэтому остальное меня мало волновало. Всегда любил играть, обожал тренироваться. Хотел показать на что способен. Плюс в первую очередь мне важны не материальные условия, а какие люди находятся рядом со мной. Про россиян вообще не могу ничего плохого сказать. Абсолютно все были готовы мне тогда помочь. Чувствовал себя очень комфортно, поэтому с бытом не было проблем.
Знал ли, что "Сатурн" бандитская команда? Когда переезжал в Россию, то нет. А потом узнал об этом. Были разные моменты, с этим связанные, но я не хотел бы о них говорить. Некоторые вещи должны остаться при мне", — цитирует Кински Sportbox.
Антонин Кински: когда переезжал в Россию, не знал, что "Сатурн" бандитская команда. Были разные моменты, с этим связанные
Бывший голкипер раменского "Сатурна" и сборной Чехии Антонин Кински рассказал о временах, проведённых в подмосковной команде.
фото: Getty Images
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