Антонин Кински: когда переезжал в Россию, не знал, что "Сатурн" бандитская команда. Были разные моменты, с этим связанные

Бывший голкипер раменского "Сатурна" и сборной Чехии Антонин Кински рассказал о временах, проведённых в подмосковной команде.

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