» » Спортивный директор "Тамбова": переход Гогуа в ЦСКА может быть объявлен уже сегодня

Спортивный директор "Тамбова": переход Гогуа в ЦСКА может быть объявлен уже сегодня

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о вероятном трансфере защитника Седрика Гогуа в московский ЦСКА.
Фото: RT
«Почти договорились с ЦСКА о переходе Гогуа, осталось утрясти детали. Возможно, сегодня уже объявим о переходе», — сказал Худяков «Чемпионату».

Напомним, Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гогуа Тамбов ЦСКА Худяков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров вызван в молодёжную сборную России
Агент Мануэла Фернандеша — об интересе "Краснодара": он ещё не принял решения
Билеты на гостевой сектор отборочного матча Кипр — Россия стоят 820 рублей
Рамзан Кадыров поздравил с днём рождения племянника, выступающего за "Ахмат"
Седрик Гогуа прибыл в Москву для медосмотра в ЦСКА. Он будет зарабатывать в 8 раз больше, чем в "Тамбове" 2
Футболисты "Црвены Звезды" отпраздновали выход в ЛЧ, прокатившись по Белграду на танке 1
Спортивный директор "Тамбова": переход Гогуа в ЦСКА может быть объявлен уже сегодня 1
"Z+" не покажет трансляцию матча "Спартак" - "Зенит" 6
Антонин Кински: когда переезжал в Россию, не знал, что "Сатурн" бандитская команда. Были разные моменты, с этим связанные 1
Александр Гацкан вернулся в общую группу "Крыльев Советов", Дмитрий Комбаров занимается индивидуально
Роман Шишкин: если взглянуть на "Торпедо" изнутри, то командам Премьер-Лиги мы не уступаем
Лионель Месси пропустит из-за травмы ещё один месяц 1
Борис Игнатьев: жду от «Спартака» победы над «Брагой» в основное время 4
В Англии тренер умер на поле после празднования первой победы своей команды во взрослом футболе 1
Эсекьель Понсе: "Спартак" обязательно даст бой "Браге", я настроен оптимистично 4
СОГАЗ, ТМК и Газпромнефть стали спонсорами РФС 17
Стало известно, какую сумму ЦСКА предложил за Седрика Гогуа 3
Полузащитник "Уфы" Гиоргобиани: не особо люблю смотреть футбол, половину игроков РПЛ не знаю в лицо 1
Капитан "Шахтёра" Тайсон в инстаграме попросил отпустить его в другой клуб 1
Экс-защитник "Спартака" Филипенко: люди пишут в комментариях, что я "деревянный", но считаю себя одним из лучших в чемпионате Беларуси 6
Егор Сорокин перейдёт в "Краснодар" за 4 млн евро 6
Агент Седрика Гогуа подтвердил переговоры его клиента с ЦСКА 6
«Локомотив» последним из топ-клубов РПЛ сделал громкое приобретение. Но окажется ли оно топовым? 5
Андрей Будогосский: прыщавые юнкоры от журналистики формируют негативный образ судьи 3
Главный тренер "Торпедо": если будем идти так же бодро, почему бы не замахнуться на РПЛ? 1
Нобель Арустамян: ЦСКА активно ведёт работу по Седрику Гогуа 12
Неймар снялся в известном криминальном сериале 1
Евгений Коноплянка может перейти в "Сампдорию"
Валерий Непомнящий: проигрыш "Краснодара" - несчастный случай для нашего футбола 12
Матч "Ростов" — "Рубин" стал самым посещаемым в седьмом туре премьер-лиги
Все новости