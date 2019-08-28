«Почти договорились с ЦСКА о переходе Гогуа, осталось утрясти детали. Возможно, сегодня уже объявим о переходе», — сказал Худяков «Чемпионату».
Напомним, Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля 2019 года. В прошлом сезоне он выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик числился в составе «СКА-Хабаровск». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник провёл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету две жёлтые карточки.
Спортивный директор "Тамбова": переход Гогуа в ЦСКА может быть объявлен уже сегодня
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о вероятном трансфере защитника Седрика Гогуа в московский ЦСКА.
Фото: RT
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»