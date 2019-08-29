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Миранчуку нечего делать в «Зените». Если только зарабатывать деньги

Интерес Петербурга к одному из лучших молодых футболистов подтвердили даже в «Локо». Об очевидном – почему Алексею нет никакого смысла подписывать контракт с действующим чемпионом.


Что произошло?

Всё началось с инсайда от РБК, будто главная трансферная цель «Зенита» на данный момент - Алексей Миранчук. При этом ради его психологического комфорта клуб вроде как собирался заплатить и за Антона (братья очень близки). Сразу понеслись и другие слухи: якобы из Петербурга уже было предложение на 20 млн евро, но «железнодорожники» выкатили отказ.

- «Зенит» интересуется Миранчуками. О деньгах рассуждать не буду, - подтвердил информацию генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе.

Бывший комментатор Василий Уткин добавил огня. Рассказал, что за Алексея сине-бело-голубые предложили «мегаденьги - на уровне Данни плюс/минус» (около 30 млн евро). Агент футболистов (видимо, насмотрелся на успешный опыт Гильерме) Вадим Шпинев тоже сделал заявление:

- Может, «Зенит» сделает предложение. Тогда парням надо будет думать, - сказал он.


Дальше была разрядка. Сторона «Локомотива» уверила, что сейчас трансфера точно не будет. Это же подтвердил и гендиректор «Зенита» Александр Медведев, но добавил, что клуб может вернуться к этим кандидатурам зимой.

Зачем сделка «Зениту»?

Зима близко. Точнее, новый лимит на легионеров, в условиях которого тяжелее существовать станет именно грандам. Петербург традиционно может больше остальных (ещё недавно они купили Малкома за сорок миллионов), поэтому и хочет подстелить соломку на грядущие сезоны.


Вопросов по поводу класса Миранчуков не возникает. Они одни из самых ярких молодых игроков не только этого сезона (в таком случае можно было бы сомневаться), но и последних нескольких лет.

Плюс к этому «Зенит» получил отличную возможность ослабить главного соперника по чемпионату. «Спартак» ещё слишком нестабилен, «Краснодар» в травмах, при этом без опыта. «Локомотив» на данный момент главная помеха Петербурга на пути ко второму чемпионству подряд.

Зачем сделка «Локомотиву»?

Если только ради денег. Хотя это абсолютно бессмысленно. Согласится кто-нибудь совершить самоубийство в обмен на трижды замечательное вознаграждение?


«Локомотив» теряет обоих лидеров (или одного лидера – Алексея Миранчука). Усиливает прямого конкурента перед, скорее всего, решающей весной. Остаётся за полгода до нового лимита без одного-двух молодых и ярких игроков, к тому же – воспитанников. Не вспоминая о реакции болельщиков – это провал.

Да, в Европу Миранчуков тоже придется когда-нибудь продавать - но это будет не грядущей зимой, так что можно будет подготовиться. К тому же не отпускать своих воспитанников на повышение за границу - чуть ли не реальное преступление.

Зачем сделка самим игрокам?

Здесь опять же – исключительно ради денег. Не факт, что Миранчуки будут получать столько же игрового времени, сколько они получают в Москве. Не факт, что легко и просто впишутся в новую команду. Не факт, что после Петербурга захотят ехать в условную Ла Лигу или АПЛ. У «Зенита» стадион с крышей (даже мерзнуть осенью не придётся) и самые (для российских игроков) привлекательные условия в мире – куда после такого захочешь уехать?


Если братья (или – постоянная оговорка – один из них) решат отложить (а в случае с нашими игроками это сразу означает и похерить) европейские амбиции, о которых пару раз сами говорили, - Петербург может стать решением.

Фото: twitter.com/lifenews_ru, РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, twitter.com/zenit_transfer, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru, soccer.ru


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Теги: Миранчук Антон Миранчук Алексей Зенит Медведев Локомотив Кикнадзе
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