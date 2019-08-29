"Гогуа в ЦСКА - не знаю, окажется ли в итоге - это очень четкий знак положения вещей в армейском клубе. Ну да, парень явно что-то умеет (это не пренебрежительная, а неопределенная оценка). Но там же точно серьезные риски. Вот он был год в Хабаровске и не играл. Определенно, идиотизм. Но ведь были ж для этого и футбольные причины.
У Гогуа довольно противоречивая репутация по карьере. Неизвестно, какие у него сейчас отношения с дисциплиной, но если они подружились, то это недавно и, вероятно, не навсегда.
Трансфер от безысходности. Если не случится - неизвестно, может быть, перевесит понимание рисков. Все это характеризует положение, в котором находится ЦСКА. Приходится принимать рискованные решения - Абель год назад, сейчас Гогуа. Что за этим стоит? Потеря квалификации? Отсутствие средств для того, чтобы выбирать более надежные варианты? Или это отложенное решение - защитник нужен сейчас, но деньги тратить подождем?
И - чего подождем? Может, Слуцкого из Европы? В общем, понятно лишь, что у ЦСКА черная полоса", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Василий Уткин - о переходе Гогуа: трансфер от безысходности. Понятно, что у ЦСКА чёрная полоса
Известный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что защитник "Тамбова" Седрик Гогуа пополнит состав ЦСКА.
Фото: News.ru
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