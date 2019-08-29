Давид Юрченко: готов переехать играть в Европу, это новые возможности, люди и чемпионат
Бывший вратарь "Енисея" Давид Юрченко рассказал о вариантах продолжения карьеры.
фото: РИА Новости
"Могу сказать, что переговоры с клубами из Европы в процессе и в стадии разговора, как и неделей ранее. Европа или Россия? Пока не могу ничего точного сказать. Конкретика может быть и через полчаса, и в течение дня, и на следующий день. К сожалению, я такой информацией не владею. Я не руковожу клубами, я не занимаю посты, которые принимают решения. Готов ли ментально переехать в другую страну и играть в Европе? Конечно, я готов, это новые возможности, люди и чемпионат. От этого нельзя закрываться, это развитие человека и футболиста", — сказал Юрченко Sport24.
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