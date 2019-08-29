Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони не хочет переходить в "Сампдорию" на меньшую зарплату, сообщает "Спорт день за днем" со ссылкой на источника, близкого к футболисту.
"Зенит" уже договорился с итальянским клубом об аренде игрока с правом выкупа после 15 матчей, однако сам футболист готов покинуть Санкт-Петербург лишь в том случае, если в другой команде ему предложат не менее комфортные условия. "Сампдория" же не может платить Ригони такую же зарплату, как он получает в "Зените".
Ригони не хочет переходить из "Зенита" в "Сампдорию"
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