Защитник "Зенита" Бранислав Иванович оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов.
"Группа очень тяжелая, без явных фаворитов. Шансы у всех четырех команд равны, и нас ждет упорная борьба. Надеюсь, все сложится для нас успешно.
Конечно, есть желание вернуть должок "Лейпцигу". Они потеряли двух-трех футболистов с момента нашей последней встречи. Тем не менее с немецкими командами всегда тяжело играть, особенно на выезде.
Группа получилась ровная. Амбиции есть у всех команд, не только у нас, так что это даже опасная группа. Мы верим в себя, за счет желания и амбиций должны достигать результатов. У меня никогда нет особенных предпочтений по соперникам. Мечтать о том, что не получается, не надо", — цитирует Ивановича ФК "Зенит".
Бранислав Иванович: есть желание вернуть должок "Лейпцигу"
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