Василий Кикнадзе: ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, а радует

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что его радует высокая конкуренция в РПЛ.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович