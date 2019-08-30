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Василий Кикнадзе: ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, а радует

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что его радует высокая конкуренция в РПЛ.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
"Ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, она меня радует. Для зрителей и болельщиков это фантастика. А если это приносит им удовольствие, то это ровно то, для чего мы работаем.

Сколько продержится такая конкуренция? Думаю, что до зимы. Не знаю, продолжат ли лидировать все пять клубов, наверное, кто-то отвалится. Не люблю давать прогнозы, а вы меня разводите на гадание на кофейной гуще. Но мне кажется, что до нового года будет точно упорная борьба. А после зимней паузы посмотрим. Там уже другая физическая готовность, другая подготовка к сезону, все-таки пауза побольше", — цитируют Кикнадзе "Известия".


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Теги: Кикнадзе Локомотив
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