Деспотович: слава богу, "Оренбург" выиграл первую игру в сезоне, срочно нужны были очки

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович поделился эмоциями после матча 8-го тура РПЛ с "Уфой" (2:1).

Фото: ФК «Оренбург»

"Слава богу, сегодня выиграли первую игру в этом сезоне. Нам было очень важно выиграть. До этого матча у нас были шансы, но уступали, не было фарта. Сегодня, слава богу, победили и надеюсь, что будем продолжать в том же духе вплоть до конца сезона.



Два удаления и пенальти? Думаю, арбитр всё делал точно - никаких ошибок не было. Игра получилась принципиальная, нам срочно нужны были очки. Соперник играл дома, они тоже хотели выиграть, но, слава богу, сегодня сильнее оказалась моя команда.



За счёт "Уфа" смогла обыграть "Зенит" и "Ростов"? Не знаю, может быть, за счёт единоборств, в прошлом сезоне они поменяли схему - играют жёстко. И из-за этого у них получается.



Я забиваю один гол в два матча? Надеюсь, удастся сохранить этот график и забивать каждую игру. Моменты есть, но надо чуть-чуть фарта, удачи", - приводит слова Деспотовича корреспондент Rusfootball.info.