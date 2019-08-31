» » Деспотович: слава богу, "Оренбург" выиграл первую игру в сезоне, срочно нужны были очки

Деспотович: слава богу, "Оренбург" выиграл первую игру в сезоне, срочно нужны были очки

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович поделился эмоциями после матча 8-го тура РПЛ с "Уфой" (2:1).
Фото: ФК «Оренбург»
"Слава богу, сегодня выиграли первую игру в этом сезоне. Нам было очень важно выиграть. До этого матча у нас были шансы, но уступали, не было фарта. Сегодня, слава богу, победили и надеюсь, что будем продолжать в том же духе вплоть до конца сезона.

Два удаления и пенальти? Думаю, арбитр всё делал точно - никаких ошибок не было. Игра получилась принципиальная, нам срочно нужны были очки. Соперник играл дома, они тоже хотели выиграть, но, слава богу, сегодня сильнее оказалась моя команда.

За счёт "Уфа" смогла обыграть "Зенит" и "Ростов"? Не знаю, может быть, за счёт единоборств, в прошлом сезоне они поменяли схему - играют жёстко. И из-за этого у них получается.

Я забиваю один гол в два матча? Надеюсь, удастся сохранить этот график и забивать каждую игру. Моменты есть, но надо чуть-чуть фарта, удачи", - приводит слова Деспотовича корреспондент Rusfootball.info.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Уфа Оренбург Деспотович
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Президент "Оренбурга": слова Евсеева о том, что мы дочерний "Газпром", неприемлемы 1
"Локомотив" и "Ростов" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ, Жоау Мариу — в запасе 1
Гендиректор "Уфы" — о судействе матча с "Оренбургом": это уже всё, край. Судья решил исход матча 1
"Енисей" дома проиграл "Чайке", красноярцы не выигрывают 10 матчей подряд 1
Полузащитник "Пюника" Эрик Варданян пополнит "Локомотив" 1
Нобель Арустамян: "Динамо" заинтересовалось Дзадзой из "Торино", но отпугнула цена в 20 млн евро
Александр Беленов - о поражении "Оренбургу": судейство было в одну сторону. Вам так не кажется? 3
Деспотович: слава богу, "Оренбург" выиграл первую игру в сезоне, срочно нужны были очки
Вячеслав Кротов: хотелось продолжить нашу серию
Владимир Федотов - о матче с "Уфой": это настоящий триллер, зрителям должно было понравиться
Евсеев: может у нас судейский руководитель быть независим? Один "Газпром" мы обыграли, дочерний не смогли 45
Гус Тиль: стадионы, которые я успел увидеть в России, просто прекрасны
Агент Игбуна рассказал о переговорах с несколькими клубами
После победы над «Зенитом» «Уфа» получила пенальти и удаление, которые позволили «Оренбургу» одержать первую победу в сезоне 11
"Оренбург" одержал первую победу в сезоне, одолев "Уфу" 1
Форвард "Ференцвароша" Сигневич: доволен жребием Лиги Европы, так и хотел, чтобы ЦСКА попался
Александр Тарханов: посмотрим, как Сычев сможет восстановить то, что мог раньше 1
Дмитрий Сычев: очень рад возможности продолжить профессиональную карьеру
Дмитрий Сычев подписал контракт с армянским "Пюником" по системе "1+1"
"Рубин" и "Сочи" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ 1
"СКА-Хабаровск" на выезде переиграл "Луч"
Директор "Минска" рассказал об условиях перехода Дмитрия Прищепы в "Зенит"
Начо Монреаль покинул "Арсенал" и продолжит карьеру в "Реале Сосьедад"
"Зенит" взял в аренду защитника Дмитрия Прищепу из "Минска" 8
Бывший вратарь "Локомотива" и "Краснодара" Фильцов перешел в белорусский клуб
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball»
Нобель Арустамян: подписание Гогуа — в стиле ЦСКА, он может выстрелить 4
Форвард "Эвертона" Боласи отказался переходить в ЦСКА, испугавшись расизма 47
"Уфа" и "Оренбург" назвали составы на матч 8-го тура РПЛ
Игорь Шалимов: результаты в еврокубках такие, что под сомнение поставлен уровень нашего чемпионата 13
Все новости