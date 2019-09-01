Баннер "Спартака": в команде вор, мошенник и бандит - все они играют за "Зенит"

«В команде вор #22 (Дзюба), мошенник #91 (Сутормин) и бандит #9 (Кокорин) - все они играют за Зенит» pic.twitter.com/Lmr3jRJRQS— Polina Kuimova (@ap_alexeeva) September 1, 2019
Напоминаем, что Артёма Дзюбу, когда он играл ещё в "Спартаке", подозревали в том, что он украл кошелёк у Быстрова в раздевалке. Александр Кокорин на данный момент отбывает наказание в колонии общего режима за хулиганство. Сутормин перешёл в питерскую команду при не самых очевидных обстоятельствах: журналисты сообщали, что за его переход было заплачено всего 50 тыс. рублей.