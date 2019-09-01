Андреас Шюррле: не могу сказать, что сегодня что-то не получилось. Проиграли из-за небольших обстоятельств

Немецкий полузащитник красно-белых прокомментировал поражение в матче против "Зенита" и рассказал, почему он так часто бил по воротам

Фото: Rusfootball.info

- Не могу сказать, что сегодня что-то не получилось. Это была прекрасная игра. Последняя в этом длинном месяце, в котором мы сыграли 9 матчей. Проиграли из-за каких-то небольших обстоятельств.



- Перерыв необходим "Спартаку"?



- Он очень важен для того, чтобы восстановиться, набраться сил и продолжить борьбу в турнирах. Это был сложный месяц, ребята выложились на сто процентов, и я горжусь своей командой.



Почему столько ударов я беру на себя? Да, я всегда уверен в себе. Если ты не будешь пробовать, ты никогда не забьешь гол. Поэтому сегодня я это и делал. Штрафные? В первый раз не хватило совсем чуть-чуть, вот второй удар, конечно, пошёл сильно выше.



- Можно ли назвать гол "Зенита" нелогичным?



- Футбол вообще не про логику. Был такой момент - хорошо пробил и попал. Мы сегодня играли лучше.



Критика в адрес тренера? Ему сейчас нелегко. Многие игроки присоединились к команде поздно, после сборов. Было очень много матчей за этот месяц, даже тренировки не всегда были - игра-восстановление, игра-восстановление. У нас будет время на восстановление, мы сможем отработать то, что нам нужно.



- Поможет ли "Спартаку" неучастие в Лиге Европы?



- Да. Это одна игра в неделю. У нас будет время, чтобы отдыхать и восстанавливаться, - цитирует Шюррле корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.