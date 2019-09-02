"Спартак" может отдать Ташаева в аренду "Рубину"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев может быть отдан в годичную аренду "Рубину".Ташаев начал профессиональную карьеру в московском "Динамо". За бело-голубых хавбек в общей сложности провел 83 матча, забив 11 мячей и сделав 17 голевых передач. Летом 2018 года он перешел в "Спартак".В сезоне-2018/19 Ташаев провел за клуб 24 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в четырех матчах красно-белых.