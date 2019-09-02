Агент нападающего "Спартака" Георгия Мелкадзе Валериюс Мижигурскис прокомментировал переход футболиста в "Тамбов" на правах аренды.
"Решение Георгия уйти в аренду в "Тамбов" абсолютно взвешенное. Он молодой футболист, которому необходимо постоянно играть. В «Спартаке» на сегодняшний день у него такой возможности не было из-за высокой конкуренции, поэтому искали для него команду, которая выступает в РПЛ. В "Тамбове" Мелкадзе получит больше игрового времени и сможет вернуться в "Спартак" сильнее", - цитирует Мижигурскиса "Чемпионат".
Агент: Мелкадзе необходимо играть, он сможет вернуться в "Спартак" сильнее
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