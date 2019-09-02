"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о приобретении у "Рубина" защитника Егора Сорокина.
23-летний футболист подписал с "быками" пятилетний контракт, но до конца сезона-2019/20 будет выступать за клуб из Казани на правах аренды.
Сорокин оказался в "Рубине" в 2014 году. В 2016 и 2017 годах на правах аренды выступал за "Актобе" и "Нефтехимик".
За клуб из Казани защитник провел 59 матчей, забил семь мячей, в прошлом сезоне с шестью голами стал лучшим бомбардиром команды.
"Краснодар" приобрел Сорокина и вернул его в "Рубин" на правах аренды
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