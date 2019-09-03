Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, по какой причине клубу не удалось усилить позицию нападающего в закрывшееся в понедельник трансферное окно.
"Почему не удалось подписать нападающего? Это долгий разговор. Было много вариантов: где-то просили очень большие деньги, в каких-то случаях футболисты отказывались переезжать в Россию. Получилось, как получилось.
Как оценю трансферную кампанию? Хотелось бы чуть лучше. Надеюсь, ребята постараются за себя и за тех парней. Если не брать во внимание дисквалификации и травмы, коллектив у нас боеспособен", - цитирует Бабаева Sport24.ru.
Роман Бабаев: почему не подписали форварда? Где-то просили слишком много, кто-то отказывался ехать в РПЛ
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