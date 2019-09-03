Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина на матче восьмого тура российской Премьер-лиги между тульским "Арсеналом" и ЦСКА (1:2).
"Стоило ли назначить пенальти во втором тайме за фол Ткачева на Ахметове? Арбитр должен был назначить пенальти за этот фол. А в добавленное время ко второму тайму нужно было удалять Дивеева за фол на игроке "Арсенала" Кангва", - цитирует Егорова Sport24.ru.
Александр Егоров: Турбин должен был ставить пенальти на Ахметове и удалять Дивеева за фол на Кангва
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