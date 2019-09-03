Защитник "Ростова" Евгений Чернов рассказал, что сказал главный тренер Валерий Карпин после матча 8-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).
"Отдельного разговора с Карпиным не было. Сразу после игры он сказал нам, что мы все одна команда, что делаем одно дело. В этом матче повезло мне, в другом кто-то еще сделает подобное. Нас всех поблагодарили за победу одинаково", — цитирует Чернова "RT на русском".
Евгений Чернов рассказал о реакции Карпина на его сейвы в матче с "Локомотивом"
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