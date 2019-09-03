Алекс Крал: для меня будет лучше график с одним матчем в неделю

Новичок "Спартака" Алекс Крал рассказал, как в Чехии восприняли новость о его переходе в московскую команду, и поделился ожиданиями от сезона без еврокубков."Все окружающие сказали, что это правильный выбор. И даже первая реакция парней в раздевалке была: "О чем ты думаешь!"В Чехии не особо следят за российским чемпионатом. Даже исторически так сложилось, что все русское автоматически воспринимается как плохое. Но Россия за последние несколько лет значительно продвинулась, условия там на высоком уровне. Я иду в большой клуб."Спартак" остался без еврокубков? Думаю, для меня будет лучше график с одним матчем в неделю. Я уверен, что мы выиграем чемпионат и на следующий год без еврокубков не останемся.Тренер хотел, чтобы я сыграл уже с "Зенитом", но это было невозможно, так как на меня не оформили все бумаги в России. Но выйти на матч без единой тренировки было бы не очень хорошо.Я знаю, что у меня есть шанс и что руководство и тренер доверяют мне. Теперь все зависит от меня. Интерес "Спартака" был большим. Тврдик (председатель правления "Славии") рассказал, что за три дня четыре раза повышал мою стоимость. Он также сказал, что "Славия" не нуждается в деньгах, но обстоятельства, при которых он приобретал меня у «Теплице» восемь месяцев назад, диктуют согласиться на продажу. А сердце подсказывало ему оставить меня. Было нелегко покидать команду, но я рад тому, как все получилось", - цитирует Крала iDNES.cz.