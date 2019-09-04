Хвича Кварацхелия — в сфере интересов лондонского "Арсенала"

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия находится в сфере интересов лондонского "Арсенала". Об этом рассказал агент футболиста Иван Джугели. Представители английского клуба приезжали на матч 1-го тура РПЛ с "Динамо" (1:0).

Фото: ФК "Рубин"