Хвича Кварацхелия — в сфере интересов лондонского "Арсенала"
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия находится в сфере интересов лондонского "Арсенала". Об этом рассказал агент футболиста Иван Джугели. Представители английского клуба приезжали на матч 1-го тура РПЛ с "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Рубин"
"Было много предложений. Об этом знают в "Рубине": на матч с "Динамо" приезжали из Лондона, "Арсенал" на него смотрел. За ним очень внимательно следят. Ошибся ли "Локомотив"? Покажет время. Четыре — пять лет пройдет, и, если Кварацхелия станет звездой, значит, "Локомотив" ошибся. Если Хвича останется в "Рубине" и будет средним игроком в России, значит, я ошибся. Но я считаю, что не ошибся", — цитирует агента "Бизнес Online".
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