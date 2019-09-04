» » Хет-трик форварда "Спартака" Эсекиэля Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию

Хет-трик форварда "Спартака" Эсекиэля Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию

В ночь на 5 сентября состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными (до 23 лет) Аргентины и Боливии. Встреча закончилась разгромом боливийской команды со счетом 5:0.
фото: официальный сайт ФК "Спартак"
Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, который отметился в игре хет-триком, причём все свои мячи он оформил во втором тайме (на 68-й, 73-й и 90-й минутах).


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Теги: Спартак Москва Понсе Сборная Аргентины
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