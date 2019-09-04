Хет-трик форварда "Спартака" Эсекиэля Понсе помог сборной Аргентине разгромить Боливию

В ночь на 5 сентября состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными (до 23 лет) Аргентины и Боливии. Встреча закончилась разгромом боливийской команды со счетом 5:0.

фото: официальный сайт ФК "Спартак"

Главным героем матча стал нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе, который отметился в игре хет-триком, причём все свои мячи он оформил во втором тайме (на 68-й, 73-й и 90-й минутах).