"Отец ехал в машине и слушал новости по радио. Это было в день рождения Рината Файзрахмановича, и в новостях сказали, что у него есть детская школа, Дасаевская футбольная академия (ДФА). Она была в Лужниках. И мы подумали: "Что еще может делать лучший вратарь мира в свой день рождения, если не тренировать детей?" Приезжаем в Лужники, начали спрашивать и искать Рината Файзрахмановича. Прошло немного времени — и к нам выходит Дасаев. Он начал со мной разговаривать, спросил, где я занимаюсь. Для меня это было удивительно, я такого не ожидал. Все-таки это человек такого масштаба! Представляете, вот так спонтанно приехать в огромные Лужники и найти там Дасаева! Это очень запоминающийся момент, с того дня у меня остались фотографии.
Я был маленький, но знал, насколько это великий человек. И чем дальше, тем больше это осознаю. Дасаев — очень простой и открытый. В том возрасте было не так много каких-то индивидуальных бесед. Более действенно было сказать что-то, сделать замечание при всех, чтобы ты все понял и сразу исправился.
Дасаев учил думать по-вратарски. Он делал акцент в обучении именно на вратарские аспекты — как правильно прыгать, как правильно бегать, правильно ловить, перемещаться в воротах... Игра вратаря строится на нюансах, и Дасаев этим нюансам учил", — цитирует официальный сайт "Спартака" Акмурзина.
Голкипер "Спартака-2" Акмурзин: Дасаев делал акцент в обучении именно на вратарские аспекты
Вратарь "Спартака-2" Тимур Акмурзин рассказал, как в детстве занимался у экс-голкипера "Спартака" и сборной СССР Рината Дасаева.
Фото: ИТАР-ТАСС/Игорь Уткин
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