Голкипер "Спартака-2" Акмурзин: Дасаев делал акцент в обучении именно на вратарские аспекты

Вратарь "Спартака-2" Тимур Акмурзин рассказал, как в детстве занимался у экс-голкипера "Спартака" и сборной СССР Рината Дасаева.

Фото: ИТАР-ТАСС/Игорь Уткин