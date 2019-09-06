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Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021

Молодежная сборная России в первом матче отборочного этапа Евро-2021 обыграла Сербию - 1:0.

Молодежный чемпионат Европы - 2021

Гол: Дивеев, 20

Россия: Сафонов, Степанов, Дивеев, Калугин, Рассказов, Евгеньев, Ломовицкий, Обляков, Кучаев (Грулев, 74), Умяров, Чалов (Игнатьев, 72)

Сербия: Марко Илич, Терзич, Маркович (Златанович, 72), Деветак, Павлович, Аджич (Бирманчевич, 67), Иван Илич, Лука Илич, Петрович (Машович 59), Йовелич (Рачич, 67), Влахович (Тедич, 59)

Предупреждения: Евгеньев, 21, Петрович, 33, Деветак, 37, Лука Илич, 40, Дивеев, 49, Маркович, 69, Ломовицкий, 71, Сафонов, 90+3

Удаления: Лука Илич, 60


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Теги: Молодежная сборная России
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