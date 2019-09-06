Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на новость об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш "Ахмат", — цитирует Кадырова ТАСС.
Рамзан Кадыров: если Кокорин и Мамаев готовы, мы примем их в "Ахмат"
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