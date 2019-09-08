Фернандо рассказал, как в багаже его водителя оказался запрещенный наркотический препарат

Бывший полузащитник "Спартака" Фернандо прояснил ситуацию с арестом его помощника и водителя российскими властями за провоз запрещенного препарата метадона.



Фото: Евро-спорт

10 февраля этого года 46-летний Робсон Оливейра вместе со своей подругой Симоной были задержан в аэропорту Домодедово после того, как по прилету из Бразилии в их багаже обнаружили 40 таблеток с веществом, применяемым при опиатной зависимости и запрещенным к обороту в РФ."С самого начала я говорил, что, когда их остановили в аэропорту, мы немедленно отослали медицинскую карту, рецепт, паспорт моего тестя. Все необходимое, чтобы доказать, что это лекарство было для него, потому что оно действительно предназначалось моему тестю. Мы ни в коем случае не скрывали ничего подобного.Изначально мы делали все, чтобы вызволить Робсона оттуда. Но, к сожалению, одних только наших усилий для этого недостаточно. Я пришел сюда (на телевидение), чтобы попросить власти России и особенно Бразилии ознакомиться с этой ситуацией. Чтобы они могли связаться с российским правительством и депортировать Робсона как можно скорее. Из-за этого мы лишились счастья и спокойствия, и мы надеемся, что данная ситуация разрешится в кратчайшие сроки", - цитирует Фернандо Globo TV.