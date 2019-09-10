Также интерес к футболисту проявляет «Урал». В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 10 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором восьми забитых мячей (два — с пенальти).
«Чемпионат»
ЦСКА заинтересован в приобретении лучшего бомбардира «Нефтехимика»
В летнее трансферное окно московский ЦСКА предпринимал попытку приобрести 21-летнего атакующего полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Дениса Макарова и планирует вернуться к этому вопросу зимой.
Фото: fcnh.ru
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