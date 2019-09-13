Илья Абаев: мне было все равно, какой там человек Диарра: хороший или плохой. Играл он супер

Бывший вратарь "Локомотива" Илья Абаев поделился мнением о полузащитнике Лассана Диарра, вместе с которым он выступал в составе железнодорожников.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"