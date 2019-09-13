"Мне было все равно, какой там человек Диарра: хороший или плохой. Играл он супер. Я бы разрешил ему вообще не тренироваться, мне было бы не обидно. Я готов был за него ходить на занятия, лишь бы он оставался в команде. Но они с Кучуком не сошлись. Диарра не нравилось каждый день на взвешивание ходить, мерить давление. Иногда после выезда нас закрывали на базе. Ему это не нравилось. Диарра был самым сильным игроком, с которым я играл в одной команде.
Еще был момент. Кучук же эмоциональный, подходил к Диарра и говорил ему на русском: "Ты понимаешь, что надо бежать туда-то?". Диарра стоит, глазами хлопает — да, да. Диарра потом спрашивают: "Ласс, ты понимаешь, что тебе коуч сказал?". А он: "Позовите переводчика". И это раз за разом повторялось. Было забавно смотреть. По-моему, все понимали, что это впустую", — приводит слова Абаева "Чемпионат".
Илья Абаев: мне было все равно, какой там человек Диарра: хороший или плохой. Играл он супер
Бывший вратарь "Локомотива" Илья Абаев поделился мнением о полузащитнике Лассана Диарра, вместе с которым он выступал в составе железнодорожников.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»