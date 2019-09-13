Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал продажу форварда Зе Луиша в "Порту".
"В конечном счёте и Зе Луиш, и Адриано хотели уйти. У Адриано было хорошее предложение из Бразилии, а по Зе было удачное сочетание цены и его желания играть в Португалии. Зе прямо об этом не говорил, но, когда всплыл этот вариант, явно обрадовался.
Был ли вариант его оставить? А где тогда мы бы взяли такие деньги на покрытие расходов на фэйр-плей? Мы не могли его не продать, потому что нам был нужен доход. Тем более тогда у нас не было выгодного предложения по Фернандо.
Ситуации бывают разные, но здесь мы долго торговались. Нам нужно было продать, им был нужен нападающий — и тренер "Порту" хотел Зе, потому что его знает. Активно включился он, включились агенты – и пошло", - цитирует Цорна "Чемпионат".
Томас Цорн: "Спартак" не мог не продать Зе Луиша
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