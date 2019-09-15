Андре Шюррле: каждый, кто приходит в "Спартак", хочет знать об истории клуба

Футболист "Спартака" Андре Шюррле заявил, что заинтересован в изучении истории своего нынешнего клуба."Безусловно, нам очень интересно знать об истории клуба. Я думаю, что каждый игрок, который приходит в "Спартак", хочет знать больше о том, что было до него. Кроме истории, мы хотим выучить русский язык, чтобы лучше общаться, чтобы быть вместе.Что касается работы после тренировок, то каждый это делает, у каждого своя индивидуальная программа. Это неотъемлемая часть нашей работы", — рассказал Шюррле на встрече с болельщиками.