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Андре Шюррле: каждый, кто приходит в "Спартак", хочет знать об истории клуба

Футболист "Спартака" Андре Шюррле заявил, что заинтересован в изучении истории своего нынешнего клуба.

"Безусловно, нам очень интересно знать об истории клуба. Я думаю, что каждый игрок, который приходит в "Спартак", хочет знать больше о том, что было до него. Кроме истории, мы хотим выучить русский язык, чтобы лучше общаться, чтобы быть вместе.

Что касается работы после тренировок, то каждый это делает, у каждого своя индивидуальная программа. Это неотъемлемая часть нашей работы", — рассказал Шюррле на встрече с болельщиками.

Sport24.ru


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Теги: Шюррле Спартак
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