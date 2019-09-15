Соболев дал «Крыльям» надежду и её лишил. После сэйва Сафонова «Краснодар» раскатал Самару

Волжане должны были выходить на второй тайм лидерами, но в итоге на поле полявилась деморализованная обречённая на поражение команда, которую «Краснодар» взял тёпленькой.

Кадр из трансляции: "Матч Премьер"

Первая часть сезона получилась для «Краснодара» тяжелейшей и разочаровывающей: позорный вылет от «Олимпиакоса», куча травм. В домашней игре с греками «быки» превратились в плюшевых зверюшек как раз после того, как травму получил Шапи. Но сегодня Сулейманов вновь занял место в старте, как и Сафонов, которого на финише летнего отрезка усадили передохнуть и подумать над ошибками.Ну а сделать жизнь Сафонова спокойнее должен был Александр Мартынович, также восстановившийся после повреждения. Таким образом, пауза помогла «Краснодару» зализать раны и подойти к матчу с «Крыльями» в составе, близком к оптимальному.У самарцев вернулся в строй Дмитрий Комбаров, но простудился другой ветеран Анюков, потому справа в защите появился Кабутов, а Комбарова в стиле Жиркова передвинули в полузащиту. Там, кстати, Божович на этот раз принял атакующий крен с самого начала: вместо Антона вышел другой Антон, Зиньковский, на новую позицию «десятки».Так можно охарактеризовать первый тайм в исполнении лучшего и единственного бомбардира «Крыльев». На 12-й минуте Александр в своём стиле шикарно подрезал подачу Кабутова, которого никто из краснодарцев даже не подумал встречать (особый привет Вильене). Долгое время это был единственный удар в исполнении «Крыльев», надолго забывших о позиционных атаках.





Ближе к концу тайма «Краснодар» сбавил обороты, и Александр зажёг вновь. Сначала хлёстко пробил из-за пределов штрафной, а потом пошёл исполнять заработанный Зиньковским пенальти (Камболов почувствовал себя вратарём-гонялой). Долгая пауза, связанная с видеопросмотром и водопоем Сафонова, сыграла за вратаря. Соболев и в ФНЛ за «Крылья», было дело, не забил пенальти (причём в матче, где сделал хет-трик), но кто мог его остановить сейчас, на пути к лидерству в гонке бомбардиров?



Вся атака «Крыльев» замыкалась на Соболеве, он конвертировал одну из них в гол, но сам лишил команду шикарного шанса не проиграть.



Лучше бы Соболев не забивал?



«Краснодар» в этом сезоне частенько слабо играет первые таймы. И по тому, как не встречали Кабутова перед подачей, можно было подумать, что хозяева вышли на матч с ленцой. Но пропущенный гол заставил их мгновенно включиться и задать соперникам неплохую трёпку.



Впрочем, ещё свежие самарцы неплохо проявляли себя в борьбе, поэтому избежали большого количества моментов у своих ворот после того, как пропустили.



Забитый мяч должен был особенно порадовать поклонников таланта Шапи: это был не обыденный гол парня, любящего смещаться в центр и бить с левой. Магомед обыгрался с Петровым, а сам мудро остановился, освободившись от убежавшего к своим ворота Чернова. И шикарно пробил с нерабочей правой!







Не забиваешь ты - забивают тебе, пусть и после перерыва



Было понятно, что с незабитым пенальти «Крыльям» крышка – «Краснодар» и так должен был традиционно прибавить после перерыва, а тут ещё и такой психологический удар по команде и Соболеву лично. В перерыве Божович не смог привести игроков в чувство: они пропустили сразу же по возвращении на поле. Ари скинул мяч на Ольссона, а тот спустя полгода наконец-то сделал что-то полезное для «Краснодара» – аккуратный удар в дальний.



Матч-катастрофа для Рыжикова



И не потому что Сергей был катастрофически плох (хотя хвалить его явно не за что). С ударами соперников ему не везло от слова совсем. Попадания Шапи и Ольссона оказались близкими к идеалу, а когда Вандерсон всё-таки попал неидеально, вратаря подставила ещё и штанга. Пенальти от Ари потащил – так всё равно соперник первый на добивании.







Спасибо, уже не надо



На 70-й минуте Божович наконец выпустил на поле человека, способного забить пенальти, а уже через 5 минут Паул Антон это сделал, но при счёте 1:4 браться за ум было уже поздновато. После пропущенного «Краснодар» заиграл с желанием и в охотку, в удовольствие, а в таких ситуациях соперникам чёрно-зелёных остаётся только сочувствовать.



«Крылья» ценой больших усилий избежали разгрома, но в нервную концовку хозяев не втянули, хотя до самого конца игра была живой с обеих сторон и достойной просмотра, несмотря на отсутствие реальной интриги, по сути покинувшей встречу одновременно с сэйвом Сафонова.





Чемпионат России



9 тур

"Краснодар" - "Крылья Советов" - 4:2



Голы: Сулейманов, 16, Олссон, 48, Вандерсон, 57, Ари, 67 - Соболев, 12, Антон, 75 (пен).



Нереализованные пенальти: Соболев, 45+3 (вратарь), Ари, 67 (вратарь).

: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов (Уткин, 61), Олссон, Вильена, Вандерсон (Намли, 76), Ари (Игнатьев, 69), Сулейманов.: Рыжиков, Комбаров (Терехов, 61), Чернов, Карпов, Полуяхтов, Гацкан, Тимофеев (Антон, 66), Кабутов (Радонич, 80), Зиньковский, Канунников, Соболев.: Кабутов, 34, Камболов, 45+2, Мартынович, 50, Гацкан, 66, Спайич, 73, Вильена, 81.