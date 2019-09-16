"Допускаю ли, что Глушаков специально не реализовал голевой момент и не забил пенальти? Я думаю, что об этом мы никогда не узнаем. Я знаю лишь то, что я никогда не обвинял его за это. Потому что пенальти порой не забивали и великие чемпионы. Но не забить пенальти можно по-разному. Он очень плохо пробил пенальти.
Спрашивал ли потом у него, что случилось? Нет, нет, нет. Никогда об этом не спрашивал. Опять же, потому что не верю, что получил бы искренний ответ. Не думаю, что он бы сказал мне всю правду. Бессмысленно было бы задавать подобный вопрос", - приводит слова Карреры "Спорт-экспресс".
Массимо Каррера рассказал, верит ли, что Денис Глушаков специально не реализовал пенальти в матче с "Тосно"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос о поражении от "Тосно" в полуфинале Кубка в апреле 2018 года. В этой игре полузащитник Денис Глушаков не забил в выгодном моменте в игровое время и не смог поразить ворота с "точки" в серии пенальти.
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»