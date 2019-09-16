Массимо Каррера рассказал, верит ли, что Денис Глушаков специально не реализовал пенальти в матче с "Тосно"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос о поражении от "Тосно" в полуфинале Кубка в апреле 2018 года. В этой игре полузащитник Денис Глушаков не забил в выгодном моменте в игровое время и не смог поразить ворота с "точки" в серии пенальти.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов