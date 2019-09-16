Известный футбольный агент Шандор Варга не исключает вариант, при котором бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер возглавит московский "Спартак".
"Я сейчас в Москве и в субботу был на матче "Спартака" с "Уралом", а после игры созвонились с Дэвидом Дином (бывший вице-президент "Арсенала"), который был вместе с Арсеном. Мы вспомнили игру лондонцев со "Спартаком" в 2000 году. Тогда москвичи разнесли "Арсенал" в пух и прах…
По поводу возможной работы Венгера в Москве ничего не могу сказать — никаких переговоров не было. Но Арсен всегда очень позитивно отзывался от России и никогда не исключал возможности поработать здесь.
Может ли Венгер возглавить "Спартак"? В принципе, это красно-белая команда — как раз такие и тренировал Арсен: "Нанси", "Монако", "Арсенал"… Так что почему нет, ха-ха", - цитирует Варгу Sport24.ru.
Шандор Варга: Венгер в "Спартаке"? Почему нет. Это красно-белая команда
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