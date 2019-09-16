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Спорный пенальти, железобетонное удаление и феноменальный победный гол. На "Ростов Арене" было жарко!

Разбираемся, куда нужно было убрать руку Чернову, чтобы Волошин не назначил пенальти. Пытаемся понять, на что рассчитывал Швец. Восхищаемся тем, что сделал Норманн.
Скриншот из трансляции канала Матч ТВ
После паузы на игры национальных сборных Валерий Карпин не стал прибегать к изменениям в схеме и в составе. В заявке "Ростова" в этот понедельник мы увидели исключительно привычные фамилии. Среди них присутствовала даже фамилия Байрамян - Хорен полностью восстановился после повреждения и вернулся в основу.

"Ахмат" же предстал в не самом классическом для себя виде. Рашид Рахимов впервые в этом сезоне решил сыграть не в три центральных защитника, а в два - с Анхелем, с Семеновым, без дисквалифицированного Нижича. В полузащите у "грозненцев" в числе прочих оказался Глушаков. Денис залечил мышечную травму, которая вынудила его пропустить несколько туров. Его возвращение дало возможность главному тренеру убрать одного из защитников и насытить центр поля.


Открытой игры от "Ростова" и "Ахмата", конечно, ждали только отъявленные оптимисты. Но то, насколько бессобытийно она начала развиваться в самого начала, все равно обескураживала. Если мы исключим момент с пенальти, о котором поведем отдельный разговор, то по первому тайму получим в остатке сильный акцент команды Рахимова на оборону и малоуспешные попытки "ростовчан" продраться к чужим воротам. Ну, и еще пару не очень опасных ударов хозяев.

Футболу на "Ростов Арене" не хватило скоростей, динамики, креатива и разнообразия. Безусловно, быстрый гол "Ахмата" оказал существенное влияние на характер встречи. Но объяснять им одним сложности подопечных Карпина как-то не совсем правильно. В домашнем матче "Ростов" давно не играл так медленно, так скучно и с таким большим количеством брака как сегодня в первые 45 минут. Разговор с тренером в перерыве был крайне необходим.

Но прежде чем поговорить о результатах беседы давайте разберем главный момент первого тайма - пенальти в ворота "Ростова" и то, что ему предшествовало. В первую очередь хочется отметить, что "грозненцы" классно вступили в отбор сразу после потери на чужой половине поля. На скриншоте ниже видно, что сразу три игрока накрывают Байрамяна и забирают у него мяч.

Скриншот из трансляции канала Матч ТВ

Далее после ряда коротких передач Глушаков замечает свободную зону и открывшегося Уциева и выполняет классную обостряющую передачу в чужую штрафную. Все это то, за что заслуживает похвалы "Ахмат".

Скриншот из трансляции канала Матч ТВ

Но в самом заработанном пенальти заслуга "грозненцев" все-таки вряд ли есть. После то ли попытки удара, то ли попытки передача в исполнении Уциева мяч попадает в прижатую руку Чернова и уходит за пределы поля. Назначение 11-метрового в такой ситуации является не самым однозначным решением. Но главный судья Николай Волошин его принимает и делает это абсолютно уверенно. Возможно, ему что-то подсказал боковой рефери, который со своей точки зрения наверняка увидел четкое попадание мяча в руку. Был ли подсказ или нет - мы пока не знаем, поэтому для верности давайте еще оценим расположение Волошина. С его позиции, судя по всему, не видно правую руку Чернова и видно только спину защитника.

Скриншот из трансляции канала Матч ТВ

Добавить хочется еще только один статистический факт. Николай Волошин в этом сезоне отработал на 10 матчах (с учетом сегодняшнего). Этот пенальти стал первым им назначенным.

А теперь ко второму тайму. "Ростов" вышел на него заметно преобразившимся. Вперед к камбэку команду повел Еременко. Роман начал активно искать возможности для удара, и одна из его попыток застала врасплох Гудиева. Вратарь "Ахмата" неуверенно отбил мяч, позволив Байрамяну оказаться первым на добивании и сравнять счет. В этом эпизоде есть вопросы по офсайду у Хорена, но стоп-кадр из трансляции, пожалуй, не дает на них однозначного ответа.

Скриншот из трансляции канала Матч ТВ

С увеличением скорости и качества командных взаимодействий "Ростов" заставил соперника нервничать. Причем, эмоциям поддались и игроки, и главный тренер. Рахимов, например, завелся из-за неверно, по его мнению, определенного аута и получил желтую карточку. А Швец зачем-то пошел в жестокий подкат против Норманна. Красная карточка в этой ситуации выглядит абсолютно справедливой. По этому эпизоду к Волошину не может быть претензий. "Ростовчане" достаточно быстро реализовали большинство и суммарно за 19 минут после перерыва фактически перевернули игру с ног на голову.

При этом второй гол "Ростова" вышел поистине выдающимся. Норманн нанес фантастический удар с расстояния в несколько метров от линии штрафной точно в дальнюю "девятку" с эффектным касанием перекладины. Этим выстрелом и заработанным удалением Швеца Матиас подал мощную заявку сразу на несколько трофеев - на лучшего игрока матча, на лучший гол тура, на лучший гол месяца и, почему нет, на лучший гол всего чемпионата.


До финального свистка оставалось практически полчаса, но особой интриги наблюдать уже не пришлось. "Ахмат" в меньшинстве не нашел в себе силы отыграться. Его безвыигрышная серия на выезде достигла отметки в 7 встреч. "Ростов" же мог оформить более крупную победу, но упустил свои моменты. Тем не менее, он оформил важнейший камбэк, продлил беспроигрышную серию на своем поле до 7 матчей и догнал по очкам "Зенит" и "Краснодар". Троевластие в Премьер-Лиге сохраняется.


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Теги: Ростов Ахмат
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