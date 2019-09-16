Спорный пенальти, железобетонное удаление и феноменальный победный гол. На "Ростов Арене" было жарко!

"Ахмат" же предстал в не самом классическом для себя виде. Рашид Рахимов впервые в этом сезоне решил сыграть не в три центральных защитника, а в два - с Анхелем, с Семеновым, без дисквалифицированного Нижича. В полузащите у "грозненцев" в числе прочих оказался Глушаков. Денис залечил мышечную травму, которая вынудила его пропустить несколько туров. Его возвращение дало возможность главному тренеру убрать одного из защитников и насытить центр поля.
Стартовый состав нашей команды на матч #РостовАхмат ?? Напомним, Зоран Нижич пропускает игру из-за перебора желтых карточек, а Аблайе Мбенг травмирован. Трансляция поединка - на канале «Матч ТВ» ?? pic.twitter.com/QZUGFVCGEH— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 16, 2019
Открытой игры от "Ростова" и "Ахмата", конечно, ждали только отъявленные оптимисты. Но то, насколько бессобытийно она начала развиваться в самого начала, все равно обескураживала. Если мы исключим момент с пенальти, о котором поведем отдельный разговор, то по первому тайму получим в остатке сильный акцент команды Рахимова на оборону и малоуспешные попытки "ростовчан" продраться к чужим воротам. Ну, и еще пару не очень опасных ударов хозяев.
Футболу на "Ростов Арене" не хватило скоростей, динамики, креатива и разнообразия. Безусловно, быстрый гол "Ахмата" оказал существенное влияние на характер встречи. Но объяснять им одним сложности подопечных Карпина как-то не совсем правильно. В домашнем матче "Ростов" давно не играл так медленно, так скучно и с таким большим количеством брака как сегодня в первые 45 минут. Разговор с тренером в перерыве был крайне необходим.
Но прежде чем поговорить о результатах беседы давайте разберем главный момент первого тайма - пенальти в ворота "Ростова" и то, что ему предшествовало. В первую очередь хочется отметить, что "грозненцы" классно вступили в отбор сразу после потери на чужой половине поля. На скриншоте ниже видно, что сразу три игрока накрывают Байрамяна и забирают у него мяч.
Скриншот из трансляции канала Матч ТВ
Далее после ряда коротких передач Глушаков замечает свободную зону и открывшегося Уциева и выполняет классную обостряющую передачу в чужую штрафную. Все это то, за что заслуживает похвалы "Ахмат".
Скриншот из трансляции канала Матч ТВ
Но в самом заработанном пенальти заслуга "грозненцев" все-таки вряд ли есть. После то ли попытки удара, то ли попытки передача в исполнении Уциева мяч попадает в прижатую руку Чернова и уходит за пределы поля. Назначение 11-метрового в такой ситуации является не самым однозначным решением. Но главный судья Николай Волошин его принимает и делает это абсолютно уверенно. Возможно, ему что-то подсказал боковой рефери, который со своей точки зрения наверняка увидел четкое попадание мяча в руку. Был ли подсказ или нет - мы пока не знаем, поэтому для верности давайте еще оценим расположение Волошина. С его позиции, судя по всему, не видно правую руку Чернова и видно только спину защитника.
Скриншот из трансляции канала Матч ТВ
Добавить хочется еще только один статистический факт. Николай Волошин в этом сезоне отработал на 10 матчах (с учетом сегодняшнего). Этот пенальти стал первым им назначенным.
А теперь ко второму тайму. "Ростов" вышел на него заметно преобразившимся. Вперед к камбэку команду повел Еременко. Роман начал активно искать возможности для удара, и одна из его попыток застала врасплох Гудиева. Вратарь "Ахмата" неуверенно отбил мяч, позволив Байрамяну оказаться первым на добивании и сравнять счет. В этом эпизоде есть вопросы по офсайду у Хорена, но стоп-кадр из трансляции, пожалуй, не дает на них однозначного ответа.
Скриншот из трансляции канала Матч ТВ
С увеличением скорости и качества командных взаимодействий "Ростов" заставил соперника нервничать. Причем, эмоциям поддались и игроки, и главный тренер. Рахимов, например, завелся из-за неверно, по его мнению, определенного аута и получил желтую карточку. А Швец зачем-то пошел в жестокий подкат против Норманна. Красная карточка в этой ситуации выглядит абсолютно справедливой. По этому эпизоду к Волошину не может быть претензий. "Ростовчане" достаточно быстро реализовали большинство и суммарно за 19 минут после перерыва фактически перевернули игру с ног на голову.
При этом второй гол "Ростова" вышел поистине выдающимся. Норманн нанес фантастический удар с расстояния в несколько метров от линии штрафной точно в дальнюю "девятку" с эффектным касанием перекладины. Этим выстрелом и заработанным удалением Швеца Матиас подал мощную заявку сразу на несколько трофеев - на лучшего игрока матча, на лучший гол тура, на лучший гол месяца и, почему нет, на лучший гол всего чемпионата.
? Невероятный гол забивает Матиас Норманн!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 16, 2019
? #РостовАхмат на #МАТЧТВ
? https://t.co/lxMiwHNIjchttps://t.co/oQtSeUjnXp
До финального свистка оставалось практически полчаса, но особой интриги наблюдать уже не пришлось. "Ахмат" в меньшинстве не нашел в себе силы отыграться. Его безвыигрышная серия на выезде достигла отметки в 7 встреч. "Ростов" же мог оформить более крупную победу, но упустил свои моменты. Тем не менее, он оформил важнейший камбэк, продлил беспроигрышную серию на своем поле до 7 матчей и догнал по очкам "Зенит" и "Краснодар". Троевластие в Премьер-Лиге сохраняется.