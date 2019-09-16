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Виктор Файзулин: Дик Адвокат в "Зените" никому не мешал играть в футбол, смотрел со стороны

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Виктор Файзулин рассказал, чем ему запомнился голландский тренер Дик Адвокат.

"Он давал свободу и ко всему относился хладнокровно, ни с кем не заискивал. Он был стабильным в плане психологии. Выиграли или нет — идем дальше. Никакой паники. Да, близко не подпускал, но при этом был добрым, адекватным. Все его решения понятны. Этой простотой он и был симпатичен. Никаких тактических разборов, просто набор футболистов — и все. Дик никому не мешал играть в футбол, смотрел со стороны", - цитирует Файзулина Sport24.ru.


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Теги: Файзулин Адвокат Зенит
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