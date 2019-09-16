"Почему было принято решение заменить Кононова именно Черевченко? Когда начинаешь общаться с футболистами и тренерами, очень важно посмотреть им в глаза, почувствовать, какой каждый из них человек. Тем более я знаю, что Игорь был хорошим защитником.
У нас было несколько вариантов. Игорь был без работы. Решили остановиться на его кандидатуре. Когда я с ним пообщался понял, что этот человек говорит мало, но делает много", — сказал Аджоев в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24".
Гурам Аджоев рассказал, почему Игорь Черевченко возглавил тульский "Арсенал"
До назначения Черевченко эту должность занимал Олег Кононов, который в ноябре 2018-го ушел в московский "Спартак".
Фото: © Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»