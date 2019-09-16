Гурам Аджоев рассказал, почему Игорь Черевченко возглавил тульский "Арсенал"

До назначения Черевченко эту должность занимал Олег Кононов, который в ноябре 2018-го ушел в московский "Спартак".

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