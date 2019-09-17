69-летний французский специалист является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.
По данным "СЭ", Цорн собирается встретиться с Венгером, чтобы "прощупать почву". Руководство "Спартака" интересует вопрос, готов ли Венгер вернуться к тренерской деятельности и каковы его финансовые требования.
Генеральный директор "Спартака" Цорн отправился в Лондон на переговоры с Венгером
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн отправился в Лондон, где собирается встретиться с бывшим главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером.
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