Генеральный директор "Спартака" Цорн отправился в Лондон на переговоры с Венгером

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн отправился в Лондон, где собирается встретиться с бывшим главным тренером "Арсенала" Арсеном Венгером.