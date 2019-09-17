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Вениамин Мандрыкин: последний раз был на улице 5 лет назад. Больше не хочу

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин, который в 2010 году выжил после тяжелой аварии, но больше никогда не сможет самостоятельно передвигаться, рассказал, что уже 5 лет не был на улице.

"У меня же руки изначально не двигались, я их не чувствовал. Но со временем часть нервных клеток восстановилась. Могу теперь поднимать руки за счет плеч, почесать лицо. Но кисти и пальцы без движения остаются. На большее надеяться не стоит: человечество еще не придумало, как восстанавливать после травм спинного мозга. Говорят, кто первым сделает это открытие, домой сразу Нобелевскую премию принесут. Спинной мозг — такая штука, не поддающаяся ремонту. Любое прикосновение к нему — это травма.

Почему решил больше не посещать реабилитационные центры? Хватит, наездился. В этом нет никакого смысла. Что могло, то уже разработалось. Больше улучшений быть не может. Так зачем напрягаться самому и напрягать остальных? Меня спустить с четвертого этажа без лифта — это огромная проблема. Последний раз на улице пять лет назад был. Больше не хочу. Окно открыл в комнате — считай, что гуляешь. Видишь, какой вид хороший? Все в зелени.

Детали аварии остались в памяти частично. Летел по Брянску около 200 км\ч. Не справился с управлением в одном из поворотов. После столкновения то вырубался, то приходил в сознание, когда вытаскивали. Я очень боялся, что убил кого-то. Кроме меня в машине еще четыре человека были. Голоса двоих я слышал, а еще двух — нет. Мне потом рассказывали, что я только и спрашивал: "Все живы? Все живы?"

К счастью, никто серьезно не пострадал. Были травмы у девушек, но в целом обошлось. Немного удар смягчили шины, которые были разбросаны у автосервиса, где все произошло. Все могло быть гораздо хуже. Честно, не знаю, как я смог бы жить, если бы кто-то погиб в аварии. Конечно, я сам дурак, справедливо, что пострадал сильнее всех. Я счастлив, что никого не угробил тогда, просил прощения у всех", - цитирует Мандрыкина АиФ.ru.


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Теги: Мандрыкин ЦСКА
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