Он боролся до самого конца. Умер Фернандо Риксен

Бывший полузащитник «Зенита», «Рейнджерс» и сборной Голландии Фернандо Риксен ушел из жизни. Он страдал боковым амиотрофическим склерозом.
По «Зениту» - Фернандо выступал за питерскую команду с 2006-го по 2009-й и взял вместе с ней Кубок УЕФА - мы запомнили Риксена буйным и даже совсем безбашенным парнем. Он был жесток на поле, лихо приноравливался к российским пробкам, говорят, любил выпить и не только, а ещё дрался с партнёрами по команде. Однажды нормально досталось Радимову.
После «Зенита» Риксен поиграл ещё три года в родной Голландии. А осенью 2013-го, когда Фернандо уже завершил карьеру профессионального футболиста, признался на телевидении, что страшно болен.
Боковой амиотрофический склероз (он же - болезнь Лу Герига) неизлечим. Эта крайне редкое редкое неврологическое заболевание, вызывающее мышечную слабость и нарушение функционирования основных систем организма. Спустя какое-то время (бывает по-разному) больные теряют возможность контролировать мышцы. Это приводит к параличам и последующей атрофии. Смерть наступает от инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.
Вопреки прогнозам врачей, Риксен продержался шесть лет. Его супруга рассказывала два года назад: «Нам отвели год-полтора, после того, как все выяснилось, ведь болезнь диагностировали в самой тяжелой форме. А в сентябре будет уже четыре года».
Первый клуб в профессиональной карьере Риксена «Фортуна Ситтард» в начале прошлого года установил в честь Риксена памятник.
Вспоминали о Фернандо и поддерживали его болельщики «Зенита» (заряжали на игре против ПСВ), фанаты «Рейнджерс» и звёзды мирового футбола. Риксен не сдавался:
- Жалость к себе мне никак не помогает. Внутри меня другие эмоции, в том числе гнев. Я злюсь, что болею. Эвтаназия? Понимаю людей, соглашающихся на это, но у меня таких мыслей нет. Я очень люблю жизнь и не готов уходить.
Прошлой весной стало известно, что Риксен больше не может разговаривать.
- Единственный способ коммуникации — это моргание глазами. Болезнь разрушила его органы речи. Вся сила исчезла из его рук и ног. Единственный вопрос только в том, как долго он сможет выдерживать это, - рассказывал биограф и друг Риксена Винсент де Врис.
С того момента Фернандо общался с близкими через компьютер.
В ноябре 2018-го он едва не умер в больнице. Медсестра, перепутав его с другим пациентом, положила Риксена на спину: ему нельзя было лежать так из-за скапливающейся в горизонтальном положении жидкости в легких. Тогда обошлось.
Через два месяца стало известно, что больницу в Шотландии Риксен уже не покинет. Вернуться домой в Испанию он больше не мог. Жена которая была с ним на протяжении этих шести лет, рассказывала, как приняла этот момент их шестилетняя дочь:
- Мы должны были улетать домой из больницы (Риксен находится в больнице в Шотландии, а его семья проживает в Испании) рано утром, в семь.
Изабелла считала, что папа полетит домой вместе с нами. Когда за нами приехали, она спросила: «Почему мы едем без папы?» Мы плакали втроем. Дома каждый день она спрашивает меня, когда он вернется, и для меня это самое тяжелое.
В июне состоялось последнее появление бывшего футболиста на публике.
Сегодня стало известно, что Фернандо Риксена не стало. «Зенит» выразил поддержку близким игрока, а Роман Широков сказал, что «Фернандо был прекрасный игрок и прекрасный человек. Неуступчивый и принципиальный на поле и добрый в жизни».
Спи спокойно, боец.
Он боролся до самого конца. Умер Фернандо Риксен
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