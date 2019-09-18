Бывший футболист "Рейнджерс" Андрей Канчельскис прокомментировал смерть экс-полузащитника шотландского клуба и "Зенита" Фернандо Риксена.
Голландец скончался сегодня утром в возрасте 43 лет в результате амиотрофического склероза (неизлечимая болезнь центральной нервной системы), с которым боролся на протяжении последних шести лет.
"Катастрофа. Жалко, молодой парень, Трагедия…
Да, мы не раз вместе играли. Фернандо — боец. Это был неуступчивый защитник. За сборную Голландии играл, это дорогого стоит. Дисциплинированный, жесткий. Не грубый, это две разные вещи.
В Шотландии мы были соседями, пять минут пройти. Я могу сказать только хорошее и доброе про него, не раз мы сидели и отдыхали. Обидно, но болезнь никого не щадит", - цитирует Канчельскиса Sport24.
Андрей Канчельскис: жалко Риксена, молодой парень, Трагедия…
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