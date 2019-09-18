"Да, всегда смотрю игры на ютубе. Я болельщик "Спартака"! Постоянно на связи с Айртоном — нашим последним красно-белым бразильцем. Мы с ним переписываемся по вотсапу, так что я в курсе жизни клуба.
У нас есть общая группа в мессенджере, там все португалоговорящие спартаковцы. И Фернандо, и Роша, и Зе Луиш", - цитирует Адриано Sport24.
Адриано: я болельщик "Спартака"! Всегда смотрю игры на ютубе, в курсе жизни клуба
Бывший нападающий "Спартака" Луис Адриано, который летом этого года перешел в "Палмейрас", рассказал, что продолжает следить за московской командой.
Фото: Sport24
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