Адриано: я болельщик "Спартака"! Всегда смотрю игры на ютубе, в курсе жизни клуба

Бывший нападающий "Спартака" Луис Адриано, который летом этого года перешел в "Палмейрас", рассказал, что продолжает следить за московской командой.



Фото: Sport24