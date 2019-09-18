Бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано, который минувшим летом вернулся в Бразилию и стал игроком "Палмейраса", в назвал главное отличие российского и бразильского футбола.
"Что касается футбола, то он здесь довольно сильно отличается от российского, но я быстро приспособился. В чем главное отличие? В Бразилии у игрока с мячом намного больше времени для принятия решений. В России же как только ты получаешь мяч, моментально появляются два или три соперника и вступают в отбор", - цитирует Адриано Sport24.ru.
Адриано назвал главное отличие российского и бразильского футбола
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