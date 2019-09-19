РФС запретил "Тамбову" регистрировать новых игроков
Российский футбольный союз запретил "Тамбову" регистрировать новых игроков.
Фото: официальный сайт РФС
Данное решение было принято палатой по разрешению споров РФС. Такие санкции были наложены на клуб в связи с задолженностью перед полузащитником Вагизом Галиулиным. Организация обязала "Тамбов" выплатить футболисту единовременные премии и проценты за их задержку. Если "Тамбов" выполнит данные обязательства, палата по разрешению споров РФС снимет с клуба запрета на регистрацию игроков, информирует сайт организации.
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