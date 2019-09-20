Ведран Чорлука: здорово выступать в Лиге чемпионов, но для "Локомотива" сейчас самое важное — РПЛ

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука после выездной победы над "Байером" (2:1) в первом туре Лиги чемпионов заявил, что его команде нужно быстро переключиться на чемпионат России.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance