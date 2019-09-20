"Матч с "Атлетико"? Сейчас об этом вообще не думаю. Впереди у нас игра в чемпионате России против "Оренбурга", которая состоится уже в воскресенье.
Думаю, что чемпионат России для нас сейчас самое важное. Конечно, здорово выступать в Лиге чемпионов, но если ты хочешь быть там и в следующем сезоне, то надо настраиваться на "Оренбург" и на все остальные команды. Это очень неудобный соперник, и мы знаем, что нам будет тяжело. Особенно на выезде", — цитируют Чорлуку "Известия".
Ведран Чорлука: здорово выступать в Лиге чемпионов, но для "Локомотива" сейчас самое важное — РПЛ
Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука после выездной победы над "Байером" (2:1) в первом туре Лиги чемпионов заявил, что его команде нужно быстро переключиться на чемпионат России.
Фото: TASS/dpa/picture-alliance
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