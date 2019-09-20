Кротов не пожалел бывших, Рассказов - своих. Кононов на этом всё?

Скромная «Уфа» в очередной раз умыла «Спартак», а Рассказов забил победный мяч. Нет-нет, мы ничего не путаем. О том, как проходила, похоже, последняя игра пока ещё наставника красно-белых на его посту.За первым убедительным отрезком Кононова в «Спартаке» (4 подряд победы в августе) последовала более красноречивая серия, которая умножила промежуточный успех тренера на ноль. Красно-белые вылетели из Лиги Европы, а затем дважды проиграли в чемпионате «Зениту» и «Уралу».Дежурная оплеуха от Парфёнова (у тренера Екатеринбурга сезон не сезон, если не получилось приложить его прежнюю команду) окончательно взбесила публику. К игре против «Уфы» команда подходила в стрессовом состоянии даже по «спартаковским» меркам: защитники у Кононова остались только среди болельщиков других команд.У москвичей сразу всё пошло куда-то не в ту сторону. В первом же эпизоде получил по голове Кутепов, заменявший Джикию (он пропускал игру из-за мышечного переутомления), а через несколько минут чуть не был назначен пенальти в штрафной Максименко. В обоих случаях геройствовал Кротов: он здорово заходил с правого фланга и терзал Айртона, делал своевременные рывки и вообще выглядел роскошно.Вот, что бывает, когда хочешь впечатлить бывшую. Хоть и команду.Чтобы добиться своего, Кротову понадобилось меньше 15-ти минут. «Спартак» успел разжечь перед чужими воротами после углового, но не забил. А в ответной атаке правый защитник Рассказов внёс мяч в собственные ворота.Такое ощущение, что они с Ещенко соревнуются, кто из них хуже. И пока идут ноздря в ноздрю.



В это соревнование в первом тайме старался вклиниться и Айртон, поскользнувшийся внутри собственной штрафной и совершивший массу других промахов, которые только чудом не привели ко второму забитому голу.



Но куда было угнаться левому защитнику за Рассказовым? Тот чуть было не оформил в свои ворот дубль с подачи Оливье Тилля (второй лучший в тайме).



Можно было подумать, что красно-белые просто внаглую сливают Олега Кононова, но пятнадцать минут перед перерывом «Спартак» наконец-то выглядел достойно. В атаке клеилось не очень: больно здорово у защитников Евсеева получалось выключать Гуса Тиля и висеть на ногах у Бакаева. Зато хотя бы прекратились регулярные провалы в центре.





Чемпионат России



«Уфа» - «Спартак» 1:0

Гол: Рассказов, 13 (аг)