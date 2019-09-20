Кротов не пожалел бывших, Рассказов - своих. Кононов на этом всё?

За первым убедительным отрезком Кононова в «Спартаке» (4 подряд победы в августе) последовала более красноречивая серия, которая умножила промежуточный успех тренера на ноль. Красно-белые вылетели из Лиги Европы, а затем дважды проиграли в чемпионате «Зениту» и «Уралу».
Дежурная оплеуха от Парфёнова (у тренера Екатеринбурга сезон не сезон, если не получилось приложить его прежнюю команду) окончательно взбесила публику. К игре против «Уфы» команда подходила в стрессовом состоянии даже по «спартаковским» меркам: защитники у Кононова остались только среди болельщиков других команд.
У москвичей сразу всё пошло куда-то не в ту сторону. В первом же эпизоде получил по голове Кутепов, заменявший Джикию (он пропускал игру из-за мышечного переутомления), а через несколько минут чуть не был назначен пенальти в штрафной Максименко. В обоих случаях геройствовал Кротов: он здорово заходил с правого фланга и терзал Айртона, делал своевременные рывки и вообще выглядел роскошно.
Вот, что бывает, когда хочешь впечатлить бывшую. Хоть и команду.
Чтобы добиться своего, Кротову понадобилось меньше 15-ти минут. «Спартак» успел разжечь перед чужими воротами после углового, но не забил. А в ответной атаке правый защитник Рассказов внёс мяч в собственные ворота.
Такое ощущение, что они с Ещенко соревнуются, кто из них хуже. И пока идут ноздря в ноздрю.
В это соревнование в первом тайме старался вклиниться и Айртон, поскользнувшийся внутри собственной штрафной и совершивший массу других промахов, которые только чудом не привели ко второму забитому голу.
Но куда было угнаться левому защитнику за Рассказовым? Тот чуть было не оформил в свои ворот дубль с подачи Оливье Тилля (второй лучший в тайме).
Можно было подумать, что красно-белые просто внаглую сливают Олега Кононова, но пятнадцать минут перед перерывом «Спартак» наконец-то выглядел достойно. В атаке клеилось не очень: больно здорово у защитников Евсеева получалось выключать Гуса Тиля и висеть на ногах у Бакаева. Зато хотя бы прекратились регулярные провалы в центре.
После очередного финта в исполнении Понсе - из-за рикошета мяч максимально удачно отскочил к форварду, но тот усмирял его так долго, что аргентинца накрыл Табидзе - создавалось впечатление, будто «Спартак» и не хочет доходить до штрафной, предпочитая зарабатывать стандарты на подходах. Это, конечно, преувеличение (тем более всю верховую борьбу красно-белые проигрывали), но позиционные наступления гостей действительно выглядели удручающе.
Правда, Тиль на пару с Бакаевым всё-таки кое-что соорудили: был хороший прострел с правого фланга, но пробить Шюррле так и не дали.
Кононов попробовал бросить в бой Крала и Джордана, Евсеев ответил дебютным появлением Вомбергара - из-за травмы форвард пропустил начало сезона. Моментов в заключительной трети встречи было совсем мало, потому что «Уфа» убедительно сушила, и приходилось обращать внимание на эпизоды иного плана. Например, на гнусное нарушение от Шюррле, за которое стоило, наверное, немца удалять.
Но удалят, скорее всего, Олега Кононова. Мельгарехо не забил сумасшедший момент на последних мгновениях встречи, и «Спартак» проиграл. Похоже, у главного тренера красно-белых просто нет шансов - очередная неудача, новички выглядят невзрачнее его самого, а болельщики ненавидят собственную команду сильнее ЦСКА.
До начала игры мы напоминали, что башкирцы обыгрывали четырех из пяти последних наставников «Спартака». Недоразумение устранено - «Уфа» добралась и до Кононова.
Чемпионат России
«Уфа» - «Спартак» 1:0
«Уфа» - «Спартак» 1:0
Гол: Рассказов, 13 (аг)
"Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов (Бизяк, 65), Фомин, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Тилль (Вомбергар, 78).
"Спартак": Максименко, Айртон, Жиго, Кутепов, Рассказов, Гулиев (Крал, 58), Зобнин, Тиль, Бакаев, Шюррле (Мельгарехо, 81), Понсе (Ларссон, 69).
Предупреждения: Жиго, 16, Тилль, 26, Гулиев, 33, Шюррле, 72, Табидзе, 74, Тиль, 79, Кутепов, 86.
Фото: ФК "Спартак", ФК "Уфа"