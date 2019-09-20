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Юрист Зайцев: у "Зенита" прекрасные шансы оспорить решение РФС по Кокорину

Юрист Юрий Зайцев прокомментировал решение Российского футбольного союза отказать "Зениту" в заявке на первую половину сезона форварда Александра Кокорина, который в этом месяце был освобождён из колонии.

"Проблема не в том, что "Зенит" подал документы с нарушением срока, 17 сентября — об этом не говорится ни слова. Если бы они подали документы с нарушением срока, то комитет оставил бы заявление без рассмотрения. Дело в том, что на 16 сентября, как, видимо, посчитал комитет, футболист ещё находился в колонии и не мог работать в клубе. На мой взгляд, это очень спорная трактовка, которую можно оспорить — на это есть прекрасные перспективы.

На месте «Зенита» я бы в ближайшее время получил полный текст решения РФС и обжаловал бы его в Лозаннском суде. В суде нужно обратить внимание на то, что для заявки вне трансферного окна должны быть соблюдены два критерия: 1) игрок стал свободным агентом в период последнего трансферного окна; 2) заявление на регистрацию должно быть подано в течение 14 дней.

В данном случае всё это соблюдено. А то, что Кокорин на момент 16-го числа не был в расположении клуба, не имеет никакого отношения к делу и является излишним формализмом. Напомню, что заявка свободного агента допускается в течение 30 дней после закрытия трансферного окна, а за 14 дней нужно только подать заявление", - цитирует Зайцева "Чемпионат".


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Теги: Кокорин Зенит
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