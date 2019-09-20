Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал поражение команды от "Уфы" (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.
"Я могу высказать только оценочное суждение. Мне не нравится игра "Спартака", что с этим делать? Пускай решают руководители, я — болельщик, я не в силах что-то менять, поэтому я эту ситуацию давно отпустил. Жду ли я каких-то действий? Да, жду, но какие они будут? Я на это не могу повлиять. В краткосрочной перспективе увольнение тренера всегда идет на пользу, встряска для команды, а в долгой перспективе — смотря кто придет, если мы уже рассматриваем отставку.
Все это банальности, но только руководители команды знают, что будет завтра, кто останется, а кто уйдет. Повторюсь, мне не нравится игра "Спартака", за последние месяцы мне нравилось считанное количество таймов, но это мое мнение, я никого не осуждаю. Я оцениваю то, что я вижу для себя. На мой вкус, игра, в которую сейчас играет "Спартак", называется "нефутбол".
Кононов не управляет командой? Есть масса примеров, когда болельщики оценивают, что тренеры не могут руководить командой. Это и Анчелотти, Моуринью, кто там еще? Тот же Эмери, наш старый знакомый. Что значит "не управляет командой"? Если команда хорошо играет, то тренер управляет ей, если нет, то он не управляет. Я могу судить то, что вижу, это плохая игра команды. А как там управляет или нет, мы не знаем.
Что касается новичков "Спартака", то Кралу — 21 год, игрок национальной сборной Чехии, Понсе — игрок молодежной сборной Аргентины, Тиль — сборная Голландии. Ларссон? Здесь есть вопросы у меня, Шюррле — чемпион мира. Какой еще нужен уровень? Это все футболисты, которые на уровне своих национальных сборных. Встраивать в командную игру их нужно и отталкиваться от их сильных качеств, либо вопросы к селекции. Масса вопросов, но они все риторические", - цитирует Калиниченко Sport24.ru.
Максим Калиниченко: игра, в которую сейчас играет "Спартак", называется "нефутбол"
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