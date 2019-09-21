"Я очень хорошо отношусь к нашему Дмитрию Владимировичу, но судьба тренера такова: есть результат — он продолжает работать, нет результата — заканчивает. У меня прекрасные отношения с Парфёновым, я его ценю и уважаю. Как тренер мне он очень нравится. Иногда мы спорим с ним в каких-то вопросах. Но для тренера самый главный показатель — это результат. Когда в Екатеринбурге на День города на стадион приходит 20 тыс. зрителей, а "Урал" проигрывает, конечно, начинаются разные разговоры. Но я всегда выступаю за Дмитрия Владимировича.
В прошлом году всё было так же. Тогда мы начали очень неудачно, но потом выправили ситуацию. В этот раз хорошо стартовали, но затем немного сбавили. Если вы вспомните, тогда тоже были всякие разные разговоры про Парфёнова: "Надо менять, что это за тренер?". Но так будет всегда. Завтра мы проиграем две-три игры, и всё это начнётся по новой. Но я знаю, что Парфёнов очень сильный тренер, который сделал себя сам, и буду за него", — приводят слова Иванова "Известия".
Григорий Иванов: Парфенов — очень сильный тренер, который сделал себя сам
Руководитель екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о главном тренере клуба Дмитрии Парфенове.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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