Чемпионат России
10 тур
Голы: Иванович, 58, Сутормин, 65, 75, Мак, 82, 87, Дзюба, 90
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас, Шатов, Оздоев, Барриос (Краневиттер, 78), Кузяев (Мак, 75), Дриусси (Сутормин, 46), Дзюба.
"Рубин": Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Денисов, Башкиров (Кварацхелия, 56), Могилевец, Коновалов, Ташаев (Подберёзкин, 70), Кьяртанссон (Микелтадзе, 75), Зуев.
5:0! "Зенит" разгромил "Рубин", Сутормин забил два мяча
В матче 10-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле одержал разгромную победу над "Рубином" - 5:0.
Фото: ФК "Зенит"
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