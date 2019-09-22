» » Андрей Созин: хвалить Шаронова пока не за что, где-то "Рубин" играет на багаже Бердыева

Андрей Созин: хвалить Шаронова пока не за что, где-то "Рубин" играет на багаже Бердыева

Член комитета по этике РФС Андрей Созин после матча 10-го тура РПЛ "Зенит" - "Рубин" (5:0) поделился мнением о тренере казанской команды Романе Шаронове.

"Еще недавно все СМИ растиражировали похвалу Сергея Галицкого, которой он одарил Романа Шаронова. "То, что вы делаете, — это очень круто", — такой комплимент от владельца ведущего клуба страны должен вдохновлять на подвиги и штурм футбольных вершин. Но после этого в пяти матчах "Рубин" набрал всего три очка, а вчера вообще был разгромлен "Зенитом". Возникает логичный вывод, что хвалить Шаронова и его команду, возможно, слишком рано и пока особо не за что. Вполне может быть, что нынешний «Рубин» где-то еще играет на багаже Бердыева, а не является готовым продуктом Шаронова.

Оценивать тренеров и их команды нужно на более длинной дистанции, нежели стартовый отрезок чемпионата. При таком раскладе за Бердыева будут говорить два титула чемпиона России. А что будет у Шаронова, кроме хвалебных цитат Галицкого? Похвастаться будет особо нечем, ведь сейчас "Рубин" ближе к зоне вылета, чем к еврокубковой зоне. Надо запастись терпением и не раздавать налево и направо незаслуженные комплименты, потому что тренер Шаронов не только ничего добился, но и вообще далек от бердыевских стандартов", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".


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Теги: Созин Шаронов Рубин Зенит
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